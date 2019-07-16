В Казахстане пойман гражданин Азербайджана, разыскиваемый по 8 статьям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Разыскиваемый с 2016 года по восьми статьям УК Азербайджана 31-летний житель Губинского района Сархан Акперов был пойман в столице Казахстана - Нур-Султане и передан в Губинский РОП, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В 2016 году Акперов, сговорившись с группой лиц, совершал кражи денег, ювелирных украшений и электроники из частных квартир в Губинском районе, нанеся крупный материальный ущерб пострадавшим.

Кроме того, во время последнего преступления, совершенного ими, увидев, что хозяйка дома находится в квартире, члены группы связали руки и заклеили рот женщине, нанесли ей телесные повреждения, вынеся из квартиры крупную сумму денег и мобильный телефон.

Отметим, что ранее были арестованы и привлечены к ответственности четыре члена преступной группы, жители Губинского района Рагиб Керимов, Фаиг Ханмамедов, Афтандиль Ахмедов и Афина Ихилова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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