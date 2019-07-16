На месторождении «Гюнешли» скончался оператор производственного участка

16 июля 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор производственного участка научно-исследовательских работ на 14-м глубоководном основании месторождения «Гюнешли» Велиханов Сеймур Алигусейн оглу (1980) упал и скончался на полу в душевой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на SOCAR.

По предварительной версии, причиной смерти стал удар головой и кровоизлияние в мозг.

Причины происшествия на месте расследует соответствующая комиссия, созданная по приказу гендиректора ПО «Азнефть».

Дополнительная информация о произошедшем будет предоставлена позже.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR и ENOC обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
Экономика 11:33
Завод SOCAR Carbamide начал поставку карбамида на внутренний рынок Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Экономика 15 июля 14:23
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 347 млн манатов
Финансы 13 июля 11:47
Выбрана компания для подготовки отчета по прозрачности в добывающей промышленности Азербайджана
Энергетика 13 июля 11:34
Разведка и разработка "Умид-Бабек" - на повестке дня SOCAR
Энергетика 12 июля 18:12
Президент MEDEF: Французские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном (ФОТО)
Энергетика 11 июля 17:55
Лента новостей
Проводимые в БГУ изменения неоднозначно были встречены отдельными лицами - ректор
Общество 12:05
Конгресс США рассмотрит резолюцию, осуждающую "расистские высказывания" Трампа
Другие страны 12:03
В Турции приостановлено строительство государственной больницы из-за финансовых проблем
Турция 11:55
Шефчович: ЕС и Турция оказали огромную помощь в реализации «Южного газового коридора»
Точка зрения 11:48
Рост производства автотехники в Казахстане превысил 40%
Бизнес 11:44
США не исключают полета на Марс в 2033 году, несмотря на сомнения экспертов
Другие страны 11:40
В Грузии снизился объем прожиточного минимума
Финансы 11:39
На западе Турции будут обновлены линии питьевой воды
Турция 11:39
SOCAR и ENOC обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
Экономика 11:33