На месторождении «Гюнешли» скончался оператор производственного участка

БАКУ /Trend/ - Оператор производственного участка научно-исследовательских работ на 14-м глубоководном основании месторождения «Гюнешли» Велиханов Сеймур Алигусейн оглу (1980) упал и скончался на полу в душевой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на SOCAR.

По предварительной версии, причиной смерти стал удар головой и кровоизлияние в мозг.

Причины происшествия на месте расследует соответствующая комиссия, созданная по приказу гендиректора ПО «Азнефть».

Дополнительная информация о произошедшем будет предоставлена позже.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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