Пострадавшие в Шеки продолжают лечение – минздрав

БАКУ /Trend/ - Минздрав Азербайджана прокомментировал состояние двух пострадавших, получивших травмы в результате падения на них тяжелой ветви дерева в Шеки, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

Состояние Эльхана Мамедова (закрытая травма позвоночника), продолжающего лечение в Центральной районной больнице Шеки, оценивается как стабильное средней тяжести, а состояние Илькина Мамедова, который продолжает лечение в Клиническом медцентре – средней тяжести.

Напомним, что одна из тяжелораненых в результате происшествия в Шеки – Хатира Агамалыева скончалась в Шекинской центральной районной больнице, несмотря на усилия врачей.

Отметим, что 14 июля около 12:00 на территории Дворца шекинских ханов ветвь относящегося примерно к 1530 году дерева диаметром 50 сантиметров внезапно сломалась и упала на туристов, находившихся в это время во дворе дворца.

Отмечается, что в результате происшествия получили различные телесные повреждения 19 человек, которые незамедлительно были доставлены в Шекинскую районную центральную больницу.

Четверо пострадавших, находящиеся в тяжелом состоянии, были помещены в отделение реанимации.

Произошедшее и лечение пострадавших находятся под особым контролем главы государства.

Среди пострадавших - двое граждан России, пятеро - Сирии и 12 - Азербайджана, один из которых скончался.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)