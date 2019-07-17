Минздрав Азербайджана о состоянии пострадавших в Шеки

17 июля 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Минздрав Азербайджана обнародовал информацию о состоянии здоровья пострадавших во время несчастного случая, произошедшего в Шеки 14 июля, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Состояние проходящего лечение в Шекинской центральной районной больнице Эльхана Мамедова расценивается как стабильное, средней тяжести.

"Илькин Мамедов, лечение которого продолжается в Клиническом медицинском центре, переведен в палату общего отделения, и созданы условия для того, чтобы рядом с ним оставались родители. Его состояние расценивается как стабильное, средней тяжести", - сказали в министерстве.

Отметим, что 14 июля около 12:00 на территории Дворца шекинских ханов ветвь относящегося примерно к 1530 году дерева диаметром 50 сантиметров внезапно сломалась и упала на туристов, находившихся в это время во дворе дворца.

Отмечается, что в результате происшествия различные телесные повреждения получили 19 человек, которые незамедлительно были доставлены в Шекинскую районную центральную больницу.

Четверо пострадавших, находящиеся в тяжелом состоянии, были помещены в отделение реанимации.

Произошедшее и лечение пострадавших находятся под особым контролем главы государства.

Среди пострадавших - двое граждан России, пятеро - Сирии и 12 - Азербайджана, один из которых скончался.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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