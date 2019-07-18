В Анталье автобус с 5 гражданами Азербайджана попал в ДТП

18 июля 2019 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В районе Манавгат турецкой провинции Анталья опрокинулся в кювет автобус с гражданами Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Автобус, потеряв управление, съехал с дороги, перевернулся и упал в кювет.

В результате ДТП травмы различной степени получили пятеро членов одной семьи – Эльшан Мамедов, Шафаг Мамедова, Нур Мамедов, Джейран Мамедова и Эсма Мамедова.

Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пострадавших, их состояние расценивается как нормальное.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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