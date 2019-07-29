В Баку произошло тяжелое ДТП, шестеро пострадавших

БАКУ /Trend/ - На территории Гарадагского района Баку (вблизи пос. Сахиль, рядом с маркетом "NUR") произошло тяжелое ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав.

Вызов на станцию скорой помощи о ДТП поступил в 07:42, на место выехали шесть бригад скорой помощи.

Шестеро пострадавших госпитализированы в Клинический медцентр, состояние двоих из них тяжелое, состояние четверых оценивается как средней степени тяжести.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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