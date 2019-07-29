Тяжелое ДТП в Баку, поезд сбил такси

БАКУ /Trend/ - В бакинском поселке Зиря (дорога в пос. Гала) поезд сбил такси, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы минздрава Пярвиз Абубекиров.

По словам Абубекирова, экстренный вызов поступил на станцию скорой помощи в 12:44. На место происшествия были отправлены пять бригад скорой помощи.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека.

Как отмечается, 22-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом верхних конечностей, парень 20-ти лет также получил закрытую черепно-мозговую травму. Оба были госпитализированы в Клинический центр г. Баку.

Двоим мужчинам 33 и 38 лет, также пострадавшим в ДТП, была оказана медпомощь на месте. Они отказались от госпитализации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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