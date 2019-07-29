ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о ДТП в бакинском поселке

29 июля 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в 12:45 на неохраняемом железнодорожном переезде на 30-м километре железной дороги Гала-Бина произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Согласно информации, автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем поселка Пираллахы Рашадом Джалил оглу Алиевым, столкнулся на неохраняемом железнодорожном переезде с дрезиной, принадлежащей дорожному участку №4 Департамента инфраструктуры.

В результате пострадали трое пассажиров автомобиля. Они были госпитализированы прибывшими на место происшествия машинами скорой помощи.

Причиной ДТП стало нарушение водителем автомобиля требований статьи 44 «Закона о дорожном движении» Азербайджана

(Текст: Турал Гараджаев)

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