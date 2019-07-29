В ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из РФ в Азербайджан, пострадали 11 человек (ФОТО) (версия 2)

29 июля 2019 15:36 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пострадали 11 человек, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Кроме того, есть двое погибших.

"В настоящее время в результате ДТП в Красносулинском районе Ростовской области на 959-м километре трассы М-4 "Дон" в центральную городскую больницу города Зверево доставлены 11 пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в понедельник в ГИБДД России, пострадавшие являются гражданами Азербайджана.

Как сообщал Trend ранее, в понедельник в Ростовской области произошло тяжелое ДТП.

Следовавший из Москвы в Азербайджан микроавтобус (20-EB-289) столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли водитель автобуса и один пассажир.

По предварительной информации, причиной ДТП стали превышение скорости движения и несоблюдение дистанции.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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