Минздрав о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Баку

БАКУ/Trend/ - Предварительный диагноз врачей скорой помощи, поставленный пострадавшим в результате столкновения автомобиля и железнодорожной дрезины в поселке Зиря (дорога в пос. Гала) Хазарского района Баку, не подтвердился.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

Согласно информации минздрава, у 22-летней девушки и 20-летнего юноши не обнаружена закрытая черепно-мозговая травма.

«Состояние их здоровья нормальное. Обоим больным назначено амбулаторное лечение»,- сообщили в министерстве.

В результате столкновения автомобиля и дрезины в поселке Зиря пострадали четыре человека.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП 22-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы верхних конечностей, также черепно-мозговую травму получил 20-летний юноша. Пострадавшие были доставлены в Бакинскую клиническую больницу №3.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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