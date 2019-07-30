В Губе задержаны продавцы бриллиантов (ФОТО)

30 июля 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Губинского РОП провели успешную операцию по выявлению мошенников, пытавшихся продать бриллианты в 5 и 7 каратов на территории района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Губинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В ходе мероприятия, проведенного сотрудниками РОП, с поличным были задержаны пять членов банды, пытавшихся продать на территории района два бриллианта на крупную сумму.

Было установлено, что это жители Губинского района - 62-летний Акпер Рзаев и 63-летний Икрам Пиримов, а также жители Баку - 58-летняя Гюллю Назирова, ранее судимый 58-летний Азад Рашидов и 42-летний Эмиль Джанаев.

Во время предварительного допроса эти лица признались в том, что хотели продать в Губе два бриллианта на общую сумму 163 тыс. манатов.

По факту в Губинском РОП возбуждено уголовное дело.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главное управление по борьбе с организованной преступностью провело спецоперации в Баку (ФОТО)
Происшествия 12:45
АНАМА обезвредило в Лянкяране противотанковую мину (ФОТО)
Общество 22 июля 18:05
В Лянкяране оштрафованы объекты отдыха (ФОТО)
Общество 22 июля 12:21
Гымылгазма - Путешествие по Азербайджану (ФОТО)
Путешествия 19 июля 18:46
В Казахстане пойман гражданин Азербайджана, разыскиваемый по 8 статьям (ФОТО)
Происшествия 16 июля 10:33
В Азербайджане за непрохождение физлицами регистрации по месту жительства или месту пребывания налагается штраф
Общество 16 июля 10:01
Лента новостей
Enagas обнародовала объем инвестиций в TAP
Энергетика 15:09
Сабирабадский консервный завод увеличит экспорт соков в страны Балтии
Бизнес 15:04
При взрыве в Афганистане погибли трое детей
Другие страны 14:59
Выросли продажи на портале Azexport
Экономика 14:58
Рассматриваются механизмы альтернативного финансирования МСБ в Азербайджане (ФОТО)
Экономика 14:57
Буровые работы на месторождении “Карабах” начнутся к концу года
Энергетика 14:56
Все вокруг в Баку - шик, блеск и красота! - экс-советник президента России (ФОТО)
Звёздный мир 14:53
Межбанк на первом месте среди азербайджанских банков по привлеченным вкладам
Бизнес 14:50
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 14:42