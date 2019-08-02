В Баку произошло ДТП с участием автобуса, есть погибший (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском районе Баку произошла цепная авария с участием автобуса и легкового автомобиля, сообщает в пятницу Trend.

ДТП произошло на ул. Р. Рустамова, 86.

Как сообщили в пятницу Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), автомобиль марки OPEL, двигавшийся в направлении пос. Бакиханова, столкнувшись с другим транспортным средством, сначала выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с автобусом (99 XJ 582), следовавшим по маршруту № 49 в направлении просп. Гара Гараева.

Среди пассажиров пострадавших нет.

БТА проводит расследование в связи со случившимся.

Ранее Trend сообщили в пресс-службе минздрава, что в результате ДТП в Сабунчинском районе погиб один человек, двое получили травмы различной степени тяжести. Было отмечено, что пострадавшие доставлены в третью клиническую больницу г. Баку, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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