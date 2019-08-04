В Баку горит известный торговый центр

4 августа 2019 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информации о пожаре в одном из складов торгового центра "Седерек", расположенного в Гарадагском районе Баку. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На место происшествия были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и силы Спасательной службы особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

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