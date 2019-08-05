В результате сильного ветра в Баку на девушку упала толстая ветка дерева

БАКУ/Trend/ - В Сабаильском районе Баку рядом с Азербайджанской государственной филармонией ветвь дерева, отломившаяся от сильного ветра травмировала 20-летнюю девушку.

Вызов в Службу скорой помощи поступил в 12:05, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Раненая доставлена в Клинический медицинский центр. Её состояние оценивается как средне-тяжелое.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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