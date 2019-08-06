Сотрудники AZAL обнаружили в самолете тайник со смартфонами iPhone

БАКУ/Trend/ - Члены экипажа воздушного судна, принадлежащего ЗАО “Azərbaycan Hava Yolları” (AZAL), в ходе предполетной проверки в Аэропорту Гейдар Алиев обнаружили в туалете самолета тайник, в котором было спрятано около 20-ти смартфонов iPhone.

Об этом Trend во вторник сообщил помощник президента компании по связям с общественностью Паша Кесамански.

По словам Кесамански, в настоящее время сотрудники ЗАО “Azərbaycan Hava Yolları”, совместно с работниками Государственного таможенного комитета, проводят по факту служебное расследование.

Редактор: Ровшан Гусейнов

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.