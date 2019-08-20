В Физулинском районе обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд (ФОТО)

20 августа 2019 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Физулинском районе обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд

Как сообщили во вторник Trend в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана, 19 августа в 20:42 из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС и в 20:48 из службы "102" МВД в Агентство поступили информации об обнаружении пушечного снаряда на территории Харамы в Физулинском районе.

Учитывая вечернее время суток и отсутствия на территории лица, обнаружившего снаряд, оперативно-мобильная спецгруппа агентства и сотрудники Физулинского РОП были отправлены на место обнаружения 20 августа 2019 года. Было установлено, что отмеченное место находится на территории села Алханлы Физулинского района.

В целях обеспечения безопасности местность была оцеплена сотрудниками полиции. Далее специалисты агентства и сотрудники Физулинского РОП провели детальный осмотр местности. В результате был обнаружен один 100-миллиметровый пушечный снаряд (3BK-5M), который был транспортирован в центр Агентства в целях обезвреживания.

После произведенного осмотра вокруг снаряда на площади тысячи квадратных метров не было обнаружено никаких опасных предметов и устройств.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В Физулинском районе обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд (ФОТО)
  • В Физулинском районе обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд (ФОТО)
  • В Физулинском районе обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд (ФОТО)
  • В Физулинском районе обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд (ФОТО)
  • В Физулинском районе обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд (ФОТО)
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