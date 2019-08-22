В результате пожара на рынке древесины в Баку пострадало шесть человек

22 августа 2019 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В результате пожара на рынке древесины в Баку пострадало шесть человек.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

Согласно информации, пятеро пострадавших сотрудники МЧС.

"Троим пострадавшим сотрудникам МЧС помощь оказана на месте. Другие два сотрудника и еще один гражданин помещены в больницу", - сказали в министерстве.

Напомним, что на рынке древесины в Наримановском районе начался сильный пожар.

На месте происшествия задействованы техника и сотрудники МЧС, а также 10 бригад скорой помощи министерства здравоохранения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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