Сильный пожар в доме торжеств в Сумгайыте (Обновлено)

24 августа 2019 23:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Пожар в доме торжеств "Nur", который находится в Сумгайыте, оперативно локазилован и ликвидирован пожарными МЧС.

Как передает Trend, возгорание происзошло в результате замыкания линии электропередач на кухне объекта. Сообщается, что никто из гостей и персонала не пострадал.

23:00 (GMT+4)

В Сумгайыте вспыхнул сильный пожар.

Как передает Trend, происшествие зафиксировано в доме торжеств Nur, находящемся в 17-м микрорайоне.

Пожар начался в кухне ресторана, где проходила свадебная церемония. Все гости эвакуированы из здания.

На место прибыли пожарные бригады МЧС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пожар в Гирканском национальном парке полностью потушен
Происшествия 10:02
В горах Габалинского района произошел пожар
Происшествия 23 августа 17:48
Более 30 человек пропали без вести из-за пожара на пароме в Индонезии
Другие страны 23 августа 17:47
Лица, госпитализированные в связи с пожаром на "Тахта базары" выписаны из больницы
Происшествия 23 августа 09:46
В Агсу начался пожар в горной местности, к тушению огня привлечены вертолеты (ФОТО, ВИДЕО)
Происшествия 22 августа 23:02
Пожар на рынке древесины в Баку потушен
Происшествия 22 августа 21:57
Лента новостей
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
В мире 23:38
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт Фаига Агаева (ФОТО)
Общество 22:58
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
В мире 22:37
В России убит 92-летний ветеран войны
В мире 22:14
В Белом доме заявили, что будут добиваться реформирования ВТО
В мире 21:42
В Байонне полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
В мире 21:29
В РФ вертолет разбился во время сельхозработ
В мире 21:19
Азербайджан и Россия изучают варианты развития совместных проектов в сфере туризма
Бизнес 21:00
Король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце
В мире 20:40