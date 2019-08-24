Сильный пожар в доме торжеств в Сумгайыте (Обновлено)

БАКУ/Trend/ - Пожар в доме торжеств "Nur", который находится в Сумгайыте, оперативно локазилован и ликвидирован пожарными МЧС.

Как передает Trend, возгорание происзошло в результате замыкания линии электропередач на кухне объекта. Сообщается, что никто из гостей и персонала не пострадал.

23:00 (GMT+4)

В Сумгайыте вспыхнул сильный пожар.

Как передает Trend, происшествие зафиксировано в доме торжеств Nur, находящемся в 17-м микрорайоне.

Пожар начался в кухне ресторана, где проходила свадебная церемония. Все гости эвакуированы из здания.

На место прибыли пожарные бригады МЧС.

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