Потушены лесные пожары в ряде районов Азербайджана

27 августа 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о пожарах, произошедших в лесах Габалинского, Гусарского и Агсуинского районов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС пожары на лесных участках сел Солгуджа Габалинского района, Пирабулгасым Исмайыллинского района, Джибир Гусарского района, Джумалар Бардинского района и Кендахан Агсуинского района, полностью потушены силами МЧС.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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