В ДТП в Лянкяране с участием автобуса пострадали 23 человека, водитель погиб

29 августа 2019 09:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП, произошедшем накануне в 19:30 в Лянкяране с участием автобуса, в Центральную районную больницу с различными травмами были доставлены 23 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Водитель автобуса скончался на месте.

10 человек продолжат лечение в больнице, в том числе две женщины находятся в реанимации, остальные будут выписаны на амбулаторное лечение.

Состояние одной из женщин (42 года) расценивается как критическое. Она получила открытую черепно-мозговую травму, и находится в коме. У другой женщины закрытая черепно-мозговая травма и сломано ребро. Ее состояние тоже тяжелое.

Состояние восьми женщин, находящихся в отделении травматологии, расценивается как средней тяжести.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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