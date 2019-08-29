МВД Азербайджана о тяжелом ДТП в Лянкяране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 августа в 18:40 в РОП г. Лянкяран поступила информация о том, что потерпел аварию в условиях бездорожья в высокогорной местности автобус марки «ПАЗ» (43-BA-455), принадлежащий и управляемый жителем села Белитон Агаевым Алемдаром Шавели оглу, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

По прибытии сотрудников РОП на место ДТП было установлено, что водитель автобуса скончался на месте.

Сотрудники ДПС и другие сотрудники полиции организовали госпитализацию 22 пассажиров в центральную районную больницу Лянкярана.

В настоящее время в больнице продолжается лечение трех пострадавших, остальные после обследования и оказания медицинской помощи были выписаны.

Как отмечается, во время подъема по бездорожью в высокогорной местности произошла техническая неисправность, вследствие чего водитель потерял управление, и автобус стал съезжать назад, упав в результате во двор частного дома.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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