Пожар в Агсуинском районе уже тушат два вертолета и самолет-амфибия МЧС (версия 2)

добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 15:33)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о возгорании сухой травы и кустов в горной местности со сложным рельефом на территории села Кялагаи Агсуинского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

К тушению пожара привлечены техника, живая сила Государственной службы противопожарной охраны, два вертолета и самолет-амфибия BE 200 ÇS МЧС и войска гражданской обороны.

Отметим, что в горной местности Агсуинского района, на территории села Ханбулаг, начался пожар, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Исполнительную власть района.

В условиях гористой местности не удалось быстро локализовать пожар, и на это место привлечены вертолет, техника и живая сила МЧС.

В настоящее время проводятся меры по тушению пожара.

Напомним, что это уже второй пожар в Агсуинском районе. Первый произошел в этом месяце на лесном участке села Кендахан.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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