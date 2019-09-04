В Баку пожар в трехэтажном здании потушен (Обновлено)

4 сентября 2019 01:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожар, вспыхнувший в трехэтажном здании на улице Низами Сабаильского района Баку, потушен, сообщает Trend со ссылкой на МЧС.

Согласно сообщению, пожар был потушен подразделениями Государственной службы противопожарной охраны.

23:55 (GMT+4) На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в трехэтажном здании на улице Низами Сабаильского района Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия немедленно были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной службы противопожарной охраны и Служба спасения особого риска. В настоящее время продолжается работа по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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