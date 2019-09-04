«Азербайджанские железные дороги» прокомментировали утреннее ДТП в Сабирабаде

4 сентября 2019 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) прокомментировало сегодняшнее ДТП на железной дороге, сообщает в среду Trend со ссылкой на АЖД.

«Сегодня около восьми часов утра на железнодорожном переезде Османлы-блок-пост 51, на 52 километре (неподалеку от Сабирабада), произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовой поезд, следовавший со станции Имишли до станции Ширван, столкнулся с грузовым автомобилем "HOWO", управляемым гражданином Ирана Сеидом Рашидом, пытавшимся проехать через переезд, не соблюдая предупреждающий сигнал о движущемся локомотиве. В результате автомобиль опрокинулся на железнодорожные пути, перекрыв движение, поэтому в движении поездов возникли опоздания», - говорится в сообщении АЖД.

В АЖД сообщили, что в настоящее время предпринимаются меры по восстановлению движения поездов. Пострадавших нет. Причиной аварии стало нарушение водителем грузового автомобиля требований пункта 44 закона «О дорожном движении».

В связи с происшествием сотрудники правоохранительных органов и АЖД проводят расследование.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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