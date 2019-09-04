Тяжелое ДТП в Гусаре, погибла женщина

БАКУ /Trend/ - В ДТП, произошедшем сегодня в Гусаре, пострадали пять человек, один из которых впоследствии скончался, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Из-за тяжелых травм жизнь 39-летней Парваны Бабаевой спасти не удалось.

В Гусарской центральной районной больнице проводится лечение пострадавших в ДТП 53-летнего Зейнуллы Джабраилова, 29-летней Элины Севзихановой, 26-летней Гюльмиры Бабаевой и 28-летней Мины Гурбановой, получивших закрытую черепно-мозговую и различные другие травмы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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