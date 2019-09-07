Автобус столкнулся с грузовиком в Шамкире, есть погибший и пострадавшие (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 08:45)

БАКУ/Trend/ - В селе Сарытепе Шамкирского района автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, в результате ДТП один человек от полученных травм скончался на месте происшествия.

"С ранениями различной степени тяжести в Шамкирскую центральную районную больницу доставлены 15 человек. Это жители Баку – Имамханова Чинара Эюб гызы (1989 года рождения), Миралиев Хаййам Умидвар оглу (1992), Амирасланова Севиндж Сулейман гызы, Сабханова Гёкчек Мехралы гызы (1966), Сулейманова Галам Джавад гызы (1946), Казымова Арзу Матлаб гызы (1978), жительница Хырдалана – Алиева Гюльсюм Мамедага гызы (1957), жители Физулинского района – Бабаева Новраста Гардашхан гызы (1989), Мамедова Мирана Аршад гызы, житель Гаха Алиев Ниджат Герай оглу (1997), жительница Сумгайыта – Гурбаналиева Гюнель Насреддин гызы (1983), в том числе двое граждан Турции – Сенер Явуз Сулейман и Дармыш Рузун Ассер.

Согласно информации, 14 человек выписаны на амбулаторное лечение, а житель Гаха Ниджат Алиев помещен в стационар в тяжелом состоянии.

Сообщается, что автобус следовал в Азербайджан из Турции

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.