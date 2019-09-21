Погиб военнослужащий азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Ночью 20 сентября в одной из воинских частей при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий действительной сверхсрочной военной службы, солдат Мамедов Эльярбей Бейгалы оглу.
Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.
По факту начался следственный процесс.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, говорится в сообщении.
(Текст: Турал Гараджаев)
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