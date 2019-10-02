Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)

2 октября 2019 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

Второго октября около 00:13 пограничный наряд ГПС Азербайджана выявил нарушение государственной границы тремя неизвестными на погранзаставе погранотряда «Горадиз» вблизи села Амирзейитли Бейлаганского района.

Погранзастава была поднята по тревоге, служебная территория была перекрыта.

Преследуя нарушителей границы, пограничники открыли предупредительный огонь в воздух. Нарушители границы открыли огонь по погранотряду. Один из нарушителей границы, бросив сумку, попытался скрыться в направлении Ирана, остальные нарушители - в другом направлении. В соответствии с положениями закона АР «О государственной границе» погранотряд применил оружие, трое нарушителей границы скончались на месте от полученных ранений.

При осмотре территории и тел нарушителей границы были обнаружены 15 кг различных наркотиков, 1 обрез, патроны и гильзы.

Сразу после инцидента на территорию был командирован замначальника Службы – командующий погранвойсками генерал-лейтенант Аскер Халилов, территория была осмотрена, даны необходимые поручения по установлению личностей нарушителей границы и продолжению оперативно-розыскных мер.

Сотрудники погранвойск Госпогранслужбы и Физулинской военной прокуратуры проводят необходимые оперативно-следственные действия в связи с инцидентом.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
  • Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО)
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