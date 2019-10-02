Госпогранслужба: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:15)

БАКУ /Trend/ - На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

Второго октября около 00:13 пограничный наряд ГПС Азербайджана выявил нарушение государственной границы тремя неизвестными на погранзаставе погранторяда «Горадиз» вблизи села Амирзейитли Бейлаганского района.

Погранзастава была поднята по тревоге, служебная территория была перекрыта.

Преследуя нарушителей границы, пограничники открыли предупредительный огонь в воздух. Нарушители границы открыли огонь по пограннаряду.

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