В Мингячевире пресечена попытка продажи сотен килограмм мертвечины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности на основе поступившей жалобы провели осмотр приусадебного участка, принадлежащего Гасанову Кямаледдину Алибарат оглу, проживающему в Мингячевире, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе осмотра были обнаружены две туши крупного рогатого скота весом 400 килограммов, забитого с целью продажи.

При органолептическом осмотре туш выяснилось, что обескровливание животных при убое было проведено неправильно.

Пробы с туш животных были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности.

Расследование по факту продолжается.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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