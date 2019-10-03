В Баку обнаружено 180 кг мяса непригодного в пищу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вчера ночью сотрудники Агентства пищевой безопасности и МВД провели операцию в Бардинском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе операции в багажнике автомобиля "Mercedes-Benz" (59- BH- 389), принадлежащего жителю села Мамырлы Тертерского района Ахмедову Асафу Рашид оглу, была обнаружена туша особи крупнорогатого скота весом 180 кг.

При предварительном осмотре выяснилось, что мясо не имеет документа о происхождении, по органолептическим показателям туша была неправильно обескровлена и подверглась бактериологическому заражению.

Ахмедов сказал, что собирался везти непригодное в пищу мясо в Баку по просьбе жителя Бардинского района, которого зовут Арзуман.

Пробы мяса были направлены на анализ в лабораторию Института пищевой безопасности.

Расследование по факту продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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