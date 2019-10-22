Сегодня на Каспии произошло второе за день землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 11:14 на Каспии произошло второе за день землетрясение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Магнитуда подземных толчков составила три балла. Землетрясение произошло на глубине 56 километров.

Отметим, что сегодня в Каспийском море в 00:57 произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Землетрясение было зафиксировано в 152 километрах к востоку от станции Гала, в Каспийском море на глубине 53 километров.

Напомним, что вчера также в Каспийском море также произошло землетрясение силой 4,3 балла. Землетрясение было зарегистрировано в 10:58 на глубине 62 километров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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