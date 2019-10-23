В Баку столкнулись два легковых автомобиля, трое пострадавших

23 октября 2019 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку, рядом со старым автомобильным рынком, столкнулись два легковых автомобиля, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-служба минздрава.

В результате ДТП пострадали три человека.

В министерстве сообщили, что один из пострадавших (32 года) с закрытой черепно-мозговой травмой помещен в третью городскую Клиническую больницу. Другим пострадавшим (46 и 49 лет) медпомощь была оказана на месте.

(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Кямаля Сеидова)

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