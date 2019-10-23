К поискам пропавшего рыбака привлечен вертолет МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжаются поиски пропавшего без вести Вургуна Акиф оглу Гулиева (1976), вышедшего в море с целью вылова рыбы в Пираллахинском районе Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.
Поиски ведет вертолет авиаотряда МЧС.
Также Госслужба по контролю за маломерными судами и спасению на водах ежедневно осуществляется визуальный поиск на прибрежных территориях.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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