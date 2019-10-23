Министерство назвало причины зловония на дачах в Сумгайыте

БАКУ/Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов на месте расследовали поступившую жалобу о зловонии в массиве "Хазарские дачи" в Сумгайыте.

Об этом в среду сказал Trend, начальник Регионального управления экологии № 4 Мубариз Велиев.

По его словам, в ходе расследования было установление, что запах распространился по причине пожара, возникшего утром на заросшей камышом территории между Хазарскими дачами и Каспийским морем.

"Причина пожара расследуются соответствующими структурами", - сказал Велиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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