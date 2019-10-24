В Баку сгорело общежитие для вынужденных переселенцев (ФОТО)

24 октября 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку в нежилой части общежития произошел пожар, сообщает в четверг Trend.

На место происшествия были привлечены пожарные бригады, и пожар был потушен.

Расследуются причины случившегося.

Отметим, что часть вынужденных переселенцев, проживавших в этом общежитии, была переселена в квартиры, построенные со стороны государства, и со временем планируется переселить из общежития другую часть вынужденных переселенцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В Баку сгорело общежитие для вынужденных переселенцев (ФОТО)
  • В Баку сгорело общежитие для вынужденных переселенцев (ФОТО)
  • В Баку сгорело общежитие для вынужденных переселенцев (ФОТО)
  • В Баку сгорело общежитие для вынужденных переселенцев (ФОТО)
  • В Баку сгорело общежитие для вынужденных переселенцев (ФОТО)
  • В Баку сгорело общежитие для вынужденных переселенцев (ФОТО)
  • В Баку сгорело общежитие для вынужденных переселенцев (ФОТО)
  • В Баку сгорело общежитие для вынужденных переселенцев (ФОТО)
  • В Баку сгорело общежитие для вынужденных переселенцев (ФОТО)
  • В Баку сгорело общежитие для вынужденных переселенцев (ФОТО)
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