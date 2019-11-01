Фуад Гахраманлы арестован на 15 суток (версия 2)

1 ноября 2019 12:06 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:57)

БАКУ/Trend/ - Бывший заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы вчера был арестован на 15 суток, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на правоохранительные органы.

Гахраманлы был задержан вчера за совершение мелкого хулиганства сотрудником Наримановского РУП.

Решением суда Наримановского района Баку функционер ПНФА был арестован на 15 суток.

Напомним, что ранее Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении бывшего зампреда Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы.

Уголовное дело возбуждено по статье 133.2.1. (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух или более лиц) и 133.2.4. (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного Кодекса Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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