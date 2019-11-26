Еще шесть студенток отравились в Баку

26 ноября 2019 09:09 (UTC+04:00)

Шесть студенток Университета "Хазар" отравились угарным газом.

Как передает Trend, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения.

Сообщается, что карета Скорой помощи привезла в 1-й Центр Клинической Медицины 6 студенток Университета "Хазар". Они помещены в токсикологическое отделение больницы.

Вызов Скорой помощи зафиксирован в 4:47 по бакинскому времени. По словам девушек, отравление произошло в съемной квартире.

Врачи оценивают состояние потерпевших как средней тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжается.

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