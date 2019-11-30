В результате пожара в Баку погибли двое детей

30 ноября 2019 03:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Сураханском районе Баку в жилом доме произошел пожар, передает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно информации, в однокомнатной квартире на втором этаже двухэтажного коммунального жилого дома сгорели горючие конструкции квартиры и домашние вещи на территории 15 квадратных метров.

В результате пожара от дыма задохнулись двоей детей, которые были госпитализированы. Как сообщили в больнице, дети скончались по дороге.

Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.

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