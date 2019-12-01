В Баку произошел пожар

БАКУ /Trend/ - В Гарадагском районе Баку в жилом доме произошел пожар, передает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно информации, на пятом этаже общежития в Гарадагском районе города Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции двух комнат общей площадью 30 кв.м., и коридор площадью 20 кв.м.

Отмечается, что во время пожара пожарные эвакуировали три человека в безопасное место.

Остальная часть общежития была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.

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