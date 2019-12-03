В Азербайджане утилизировано 500 кг мандаринов непригодных к употреблению

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) продолжает осуществлять меры по защите прав потребителей, а также по обеспечению пищевой безопасности.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство, во время фитосанитарного контроля был проведен осмотр мандаринов, ввезенных в страну из Турции ООО "Араз Супермаркет". В ходе осмотра было установлено, что продукция заражена вредоносными организмами и непригодна к употреблению. Для детального определения вредителя пробы с продукции были отправлены в лабораторию Агентства. В результате анализов в плодах был обнаружен вредитель "червец цитрусовый мучнистый" (Pseudococcus gahani Green), при обнаружении которого применяется карантин.

Для пресечения дальнейшего заражения на территории страны были предприняты фитосанитарные меры, а также принято решение о немедленной утилизации продукции.

При участии сотрудников Агентства и "Араз Супермаркет" 500 килограммов мандаринов было утилизировано на Сумгайытском полигоне бытовых отходов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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