Минздрав о пожаре на рынке стройматериалов в Баку

БАКУ /Trend/ - Вызов на место пожара на рынке стройматериалов вблизи т.н. «поста экологии» на автотрассе Баку-Сумгайыт поступил в 08:18, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

«На место пожара были направлены четыре бригады скорой помощи. В 09:15 к медикам обратился один из предпринимателей, которому помощь была оказана на месте», - сказали в ведомстве.

Как сообщил ранее во вторник Trend, пожар произошел в здании оптового рынка строительных материалов "Eurohome" в Бинагадинском районе столицы.

Сильный пожар в одном из магазинов строительных материалов на рынке распространился на другие магазины.

На место происшествия привлечены силы Госслужбы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Работы по тушению пожара продолжаются.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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