Пожар на крупном рынке в Баку (ВИДЕО)

14 декабря 2019 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории, именуемой "рынок 3-го микрорайона" в Насиминском районе произошел пожар.

Как сообщили Trend из МЧС, на службу "112" поступило сообщение о пожаре на территории, именуемой "рынок 3-го микрорайона" в Насиминском районе.

К месту происшествия тут же прибыли спасательные силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

Пожар на территории, именуемой "рынок 3-го микрорайона" в Насиминском районе, потушен.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пожар в наркологическом диспансере в России, один человек погиб и семеро пострадали
Россия 02:47
Баку на втором месте среди самых популярных авиазапросов в Великобритании
Туризм 12 декабря 15:25
На сегодняшнем пожаре в Баку медпомощь получили 13 человек — минздрав
Происшествия 10 декабря 16:40
МЧС продолжает работы по демонтажу и охлаждению очагов в Т/Ц «EuroHome» в Баку (ФОТО)
Происшествия 10 декабря 14:59
Начинается движение поездов по маршруту Новороссийск-Баку-Новороссийск
Транспорт 10 декабря 14:34
МЧС: При пожаре на рынке стройматериалов в Баку сгорели 2 га территории
Происшествия 10 декабря 14:23
Лента новостей
Все первые партии второго раунда Гран-при FIDE в Израиле завершились вничью
Израиль 20:27
Не менее пяти поездов и 15 автобусов сожжены во время беспорядков в Индии
Другие страны 20:08
В Нигерии боевики "Боко харам" атаковали город и убили 15 человек
Другие страны 19:48
В США заявили о способе доставки человека в любую точку Земли за час
США 19:32
В Гонконге полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта
Другие страны 19:07
В Пекине заявили, что торговое соглашение США и Китая не навредит интересам других стран
Китай 18:52
На Филиппинах пять человек погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 18:29
"Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)
Политика 18:08
Иранская компания Арвандан увеличит добычу нефти
Энергетика 18:05