Пожар на крупном рынке в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На территории, именуемой "рынок 3-го микрорайона" в Насиминском районе произошел пожар.

Как сообщили Trend из МЧС, на службу "112" поступило сообщение о пожаре на территории, именуемой "рынок 3-го микрорайона" в Насиминском районе.

К месту происшествия тут же прибыли спасательные силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

Пожар на территории, именуемой "рынок 3-го микрорайона" в Насиминском районе, потушен.

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