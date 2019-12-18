Три человека погибли в ДТП в Евлахе

БАКУ /Trend/ - Три человека погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в городе Евлах. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

"В селе Гойунбинеси города Евлах столкнулись грузовой автомобиль марки Hyundai и легковой автомобиль марки Mitsubishi.

Привлеченный на место происшествия спасательные силы Аранского регионального центра МЧС извлекли тела Мусави Эльмана Аббас оглу (1974 г.), Рустамова Джалала Шаша оглу (1975 г.) и еще одного человека (личность уточняется) из деформированного транспортного средства и передали по назначению", - говорится в сообщении.

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