В Баку произошел пожар в маршрутном автобусе

25 декабря 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 09:40 в Баку на проспекте Гара Гараева (недалеко от станции метро «Халглар достлугу») загорелся двигатель в маршрутном автобусе №30 (10 TG 385 DQ), сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Водителю автобуса Эльчину Мамедову удалось потушить пожар. На место происшествия прибыли сотрудники противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавших нет.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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