МВД: Информация об избиении Мехмана Гусейнова не соответствует действительности

28 декабря 2019 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что блогер Мехман Гусейнов якобы был задержан и избит сотрудниками полиции не соответствует действительности. Об этом сказал глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, сообщает в пятницу Trend.

«Вчера в 22.00 Гусейнов и его сторонники, в нарушение общественного порядка, начали выкрикивать в центре города, на площади Фонтанов лозунги с требованием освободить арестованного, согласно решению суда, рэпера Парвиза Гулузаде. Гусейнов и находившиеся рядом с ним лица были выведены с территории, так как не подчинились требованиям сотрудников полиции. Информация об избиении блогера не имеет под собой никаких оснований. Если кто-то потом и избил Мехмана Гусейнова, то он может обратиться в связи с этим в правоохранительные органы, и обращение будет рассмотрено», - сказал Захидов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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