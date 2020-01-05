На станции Гала машина скорой помощи столкнулась с локомотивом, есть пострадавшие

5 января 2020 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На станции Гала ЗАО "Азербайджанские железные дороги" произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО.

"Машина скорой помощи с номерным знаком "90-JB-417", которой управлял Керимов Маис Мустафа оглу, попыталась пересечь неохраняемую железную дорогу возле станции. В это время машина скорой помощи столкнулась с движущимся локомотивом. В результате происшествия водитель Керимов Маис Мустафа оглу, доктор Сулейманова Зарифа Мамед газы, фельдшер Насибов Байрам Камал оглу получили травмы различной степени тяжести. Машина скорой помощи также была повреждена. Пострадавшие были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты ДТП были устранены в 06:45 и было восстановлено движение поездов. "Предварительное расследование показало, что водитель машины скорой помощи нарушил требования 44 статьи "Закона о дорожном движении". Расследования в связи с фактом продолжается", - говорится в сообщении.

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