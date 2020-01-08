В Сумгайыте строительный кооператив оштрафован за вырубку деревьев

БАКУ/Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов на месте расследовало жалобу, поступившую в связи с вырубкой деревьев перед зданиями №№ 59 и 60 в 9-м микрорайоне города Сумгайыт.

Об этом журналистам сказала глава пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова, сообщает в среду Trend.

При осмотре территории был выявлен факт вырубки ивы.

Было установлено, что дерево вырублено Жилищно-строительным кооперативом Kristal Abşeron.

По факту был составлен акт и установлено нанесение ущерба в размере 1800 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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