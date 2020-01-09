В бакинском поселке Бадамдар вновь произошел оползень

БАКУ /Trend/ - На Бадамдарском шоссе в Сабаильском районе Баку вновь произошел оползень. Об этом сообщили в четверг Trend в Исполнительной власти Сабаильского района.

В связи с этим перекрыта дорога из поселка Бадамдар в направлении жилого массива «20-й участок».

На данной территории находятся сотрудники соответствующих структур.

Отметим, что в последний раз оползень здесь был зафиксирован в октябре 2018 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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