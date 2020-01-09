Бадамдарский оползневый участок вновь активизировался

БАКУ/Trend/ - Сегодня утром вновь активизировался Бадамдарский оползневый участок.

Об этом сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, сообщает в четверг Trend.

«Оползневая масса шириной примерно в 100 метров переместилась в сторону автомагистрали между поселком Бадамдар и 20–м участком. Сейчас в зоне наблюдается активность. Наша служба ведет мониторинг», - сказал Гаралов.

Напомним, что 12 октября 2018 года на Баиловском склоне, у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, а жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.